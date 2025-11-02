  1. Anasayfa
Songül Karlı'nın kalça estetiği yalanlamasına partneri Uğur Arslan'dan dikkat çeken destek

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Songül Karlı Uğur Aslan ile birlikte sunduğu Sana Değer programına yeni görüntüsüyle damgasını vurmuş "kalça estetiği yaptırdığı"na dair iddialar olay olmuştu. Songül Karlı iddiaları yalanlarken partneri Uğur Arslan da Karlı'ya ''Biz de şahidiz, biz de farkındayız'' diyerek destek verdi.

Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden... 

Estetikleriyle gündemden düşmeyen Karlı'nın 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı iddia edilmişti.

Songül Karlı'nın son imajı sosyal medyada gündem oldu. 

Sana Değer programıyla ekrana dönen Karlı; estetik iddiaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

