  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi

Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi

2020 yılında Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren oyuncu Songül Öden, bebeğini kucağına aldı.

Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.

1 / 8
Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi - Resim: 2

Gözlerden uzak mutlu evliliği süren ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 

2 / 8
Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi - Resim: 3

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden'den güzel haber geldi. Songül Öden-Arman Bıçakçı çifti kızlarına kavuştu.

3 / 8
Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi - Resim: 4

İkili, bebeklerine Sone Larin adını verdi. Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

4 / 8