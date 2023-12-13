Songül Öden karnı burnunda pozunu paylaştı
Anne olmak için gün sayan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Songül Öden, karnı burnunda pozunu paylaştı.
Son olarak ''Atatürk'' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden, 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.
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44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile. Doğumuna günler kalan Öden, karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.
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Hamilelik pozu
Öden'in cam kenarında dışarıya bakarken verdiği poza takipçilerinden beğeni yağdı. Güzel oyuncu yayınladığı fotoğrafa "Biz" notunu düştü.
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Bebeğin cinsiyeti kız
Songül Öden, hamileliğiyle ilgili olarak ise geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bebeğin cinsiyeti kız. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir."
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