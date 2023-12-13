Songül Öden karnı burnunda pozunu paylaştı

Bebeğin cinsiyeti kız

Songül Öden, hamileliğiyle ilgili olarak ise geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bebeğin cinsiyeti kız. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir."