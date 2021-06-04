Sophie Turner'dan kafa karıştıran paylaşım: ''Yoksa biseksüel mi?''
Rol aldığı Taht Oyunları adlı diziyle şöhreti yakalayan Sophie Turner kafa karıştıran sosyal medya paylaşımı yaptı.
KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Joe Jones ile evli olan ve kısa bir süre önce de ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncunun yaptığı Instagram paylaşımı kafalarda "Sophie Turner biseksüel mi?" sorularının dolaşmasına neden oldu.
'ZAMAN DÜZ DEĞİL, BEN DE DEĞİLİM'
Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde "Zaman düz (heteroseksüel) değil, ben de değilim" yazan bir paylaşım yaptı.
İDDİALAR ORTAYA ATILDI
Bu da Turner'ın biseksüel olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.
YORUM YAĞDI
Bir sosyal medya kullanıcısı "Ben kazandım. Sophie Turner biseksüel" diye yazarken, bir başkası da "Sophie Turner biseksüel efsane ve bunu bana kimse söylemedi" diye yazdı.