Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix'in düzenlediği geceye, kıyafeti ve roman dansı ile damga vurdu.
Netflix'in düzenlediği gece ünlüler geçidine sahne oldu. Yakında "Şahmaran" dizisi başlayacak olan Serenay Sarıkaya geceye şıklığı ve danslarıyla damga vurdu.
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Yırtmaçlı göz kamaştıran bir mini etek giyen Sarıkaya üzerine de beyaz bir gömlek tercih etti. Güzel oyuncunun Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı Roman oynaması ise salonu yıktı geçti.
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Salonu yıktı geçti
Yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı Roman oynayan Serenay Sarıkaya salonu yıktı geçti. İkilinin uyumu izleyicilerden alkış aldı.
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