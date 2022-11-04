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  4. Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası

Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix'in düzenlediği geceye, kıyafeti ve roman dansı ile damga vurdu.

Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası - Resim: 1

Netflix'in düzenlediği gece ünlüler geçidine sahne oldu. Yakında "Şahmaran" dizisi başlayacak olan Serenay Sarıkaya geceye şıklığı ve danslarıyla damga vurdu. 

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Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası - Resim: 2

Yırtmaçlı göz kamaştıran bir mini etek giyen Sarıkaya üzerine de beyaz bir gömlek tercih etti. Güzel oyuncunun Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı Roman oynaması ise salonu yıktı geçti.

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Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası - Resim: 3

Salonu yıktı geçti

Yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı Roman oynayan Serenay Sarıkaya salonu yıktı geçti. İkilinin uyumu izleyicilerden alkış aldı.

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Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası - Resim: 4
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