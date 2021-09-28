Sosyal medya bunu konuşuyor: Acun Masterchef Hamza'nın ipini mi çekti?

Masterchef 2021 bu sezon da büyük bir heyecanla devam ediyor. Kıyasıya yarışan 16 kişilik kadroya veda eden son isim iddiası ile konuşulan Hamza Mercimek olmuştu. Mercimek'in vedası hakkında sosyal medya konuşulanlar ise kafaları karıştırdı. Acun'un Hamza'yı Murat Özdemir ile kanka olduğu için yarışmadan çıkarıldığı söyleniyor.