Sosyal medya fenomeni 100 milyon TL'lik vurgun yaptı iddiası!
Sosyal medyada ''Var Böyle Tipler'' adlı hesapla tanınan Kıvanç Talu ve eşinin, yakın çevresini 100 milyon lira dolandırıp sırra kadem bastığı iddia edildi.
Bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor.
Reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun yakın çevresini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
“VAR BÖYLE TİPLER” HESABINI KAPATTILAR
NTV'de yer ala habere göre çift, bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı.
Pazartesi gününden itibaren ulaşılamayan fenomenler hakkındaki iddialar arasında, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdikleri de var.
YÜKSEK FAİZLE GERİ ÖDEME GARANTİSİ
Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor.
İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu.
1 KASIM'DA AÇIKLAMA YAPACAKLARI İDDİA EDİLDİ
Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamadı.
Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları belirtilen çiftin 1 Kasım’da açıklama yapacakları iddia edildi.