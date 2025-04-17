  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem dillere destan bir düğünle dünyaevine girerken, ünlü davetlilerden bir servet değerindeki düğün takıları sosyal medyayı salladı...

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! - Resim: 1

Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren dünya evine girdi.

1 / 19
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! - Resim: 2

Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in şatafatlı düğünü sosyal medyaya damga vurdu. 

2 / 19
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! - Resim: 3

Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan genç çifte takılan takılar gündem oldu.

3 / 19
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! - Resim: 4

Dalveren’in altın taç, kemer ve kolyeleri taşımakta zorlandığı görüldü.

4 / 19