Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu!
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem dillere destan bir düğünle dünyaevine girerken, ünlü davetlilerden bir servet değerindeki düğün takıları sosyal medyayı salladı...
Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren dünya evine girdi.
1 / 19
Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in şatafatlı düğünü sosyal medyaya damga vurdu.
2 / 19
Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan genç çifte takılan takılar gündem oldu.
3 / 19
Dalveren’in altın taç, kemer ve kolyeleri taşımakta zorlandığı görüldü.
4 / 19