Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim
Tiktok'ta 10 milyonu geçen, instagramda ise 3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz, başına gelen taciz olayını takipçilerine anlattı.
22 yaşındaki güzel fenomen paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Tiktok'ta 10 milyonu geçen, instagramda ise 3 milyon takipçisi bulunan fenomen geçtiğimiz günlerde instagram hesabından olay yaratacak itirafta bulundu.
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Bir dönem kendisi gibi TikTok fenomeni Cellat ile aşk yaşayan Cemre Solmaz'ın yeni aşkı şaşkına çevirdi.
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TikTok fenomeninin sevgilisi ünlü oyuncu çıktı!
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