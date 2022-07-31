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  4. Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim

Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim

Tiktok'ta 10 milyonu geçen, instagramda ise 3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz, başına gelen taciz olayını takipçilerine anlattı.

Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim - Resim: 1

22 yaşındaki güzel fenomen paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim - Resim: 2

Tiktok'ta 10 milyonu geçen, instagramda ise 3 milyon takipçisi bulunan fenomen geçtiğimiz günlerde instagram hesabından olay yaratacak itirafta bulundu.

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Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim - Resim: 3

Bir dönem kendisi gibi TikTok fenomeni Cellat ile aşk yaşayan Cemre Solmaz'ın yeni aşkı şaşkına çevirdi. 

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Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim - Resim: 4

TikTok fenomeninin sevgilisi ünlü oyuncu çıktı!

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