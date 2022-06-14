Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan evlendi
Sosyal medya içerik üreticisi Duygu Özaslan, uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi.
YouTube platformunda içerik üreticisi olarak paylaşımlara başlayan Duygu Özaslan, Paris'te evlendi.
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İlk zamanlarında makyaj videoları çekerek hayran kitlesine sahip olan Özaslan, şimdilerde Instagram üzerinden paylaşımlar yaparak para kazanıyor.
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Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi aldığını duyuran Özaslan, sevenlerini heyecanlanmıştı.
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Sevenlerine sosyal medya üzerinden ulaşan Özaslan, şimdi de evlendiğini Instagram üzerinden duyurdu.
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