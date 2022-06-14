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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan evlendi

Sosyal medya içerik üreticisi Duygu Özaslan, uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan evlendi - Resim: 1

YouTube platformunda içerik üreticisi olarak paylaşımlara başlayan Duygu Özaslan, Paris'te evlendi.

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan evlendi - Resim: 2

İlk zamanlarında makyaj videoları çekerek hayran kitlesine sahip olan Özaslan, şimdilerde Instagram üzerinden paylaşımlar yaparak para kazanıyor.

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan evlendi - Resim: 3

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi aldığını duyuran Özaslan, sevenlerini heyecanlanmıştı.

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan evlendi - Resim: 4

Sevenlerine sosyal medya üzerinden ulaşan Özaslan, şimdi de evlendiğini Instagram üzerinden duyurdu.

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