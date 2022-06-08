Sosyal medya fenomeni Mükremin ''doğum yaptı!'' Tepkiler çığ gibi

DOĞUM YAPTIĞINI İDDİA EDİYOR

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınladı.