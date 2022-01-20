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Sosyal medya fenomenine çılgın teklif

Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi olan sosyal medya fenomeni Marie Madore, bir hayranından gelen çılgın teklifi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomenine çılgın teklif - Resim: 1

Instagram'da takipçi sayısı 1 milyonu aştıktan sonra diğer sosyal medya platformlarında da popülerliğini artıran Marie Madore, kariyerini müstehcen sitede içerik üretmeye yöneltti.

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Sosyal medya fenomenine çılgın teklif - Resim: 2

Cesur pozlarını para karşılığında müstehcen sitede satmaya başlayan Marie Madore, kısa süre önce Inside OnlyFans podcast'ine konuk oldu.

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Sosyal medya fenomenine çılgın teklif - Resim: 3

Madore, sosyal medya kariyeri boyunca aldığı en tuhaf istekle ilgili soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

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Sosyal medya fenomenine çılgın teklif - Resim: 4

Fenomen isim bir hayranının kullanılmış tamponuna bir servet ödemeyi teklif ettiğini dile getirdi.

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