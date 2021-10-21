Sosyal medya fenomeninin ölümü ardından beklenmedik gelişme...
ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun 13 Eylül'den bu yana kayıp olan nişanlısı Brian Laundrie için arama çalışmaları devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun 13 Eylül'den bu yana kayıp olan nişanlısı Brian Laundrie için arama çalışmaları devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
FBI Özel Ajanı Michael McPherson, polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesinde bulunan bir parkta yapılan aramada Laundrie'ye ait olabileceği düşünülen insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı.
Söz konusu kalıntıların yanında Laundrie'ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar bulunduğunu belirten McPherson, "Eşyalar, yakın zamana kadar su altında kalan bir bölgede bulundu" dedi.
Yetkililer, kalıntıların kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini söyleyerek, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Laundrie'nin ebeveynleri Chris ve Roberta Laundrie'nin günün erken saatlerinde söz konusu parka gittiğini doğrulayan yetkililer, çiftin insan kalıntılarının kime ait olduğunun adli tıp tarafından belirlenmesini bekleyeceğini belirtti.