Sosyal medya fenomeninin ölümü ardından beklenmedik gelişme...

ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun 13 Eylül'den bu yana kayıp olan nişanlısı Brian Laundrie için arama çalışmaları devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.