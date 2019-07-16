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  3. 16 Temmuz 2019 13:44

Sosyal medyada yeni akım: İşte ünlülerin yaşlı halleri

Son günlerde yaşlandırma tekniğiyle çekilmiş fotoğraflar sosyal medyada trend oldu. Faceapp adlı uygulama ile yapılan yaşlandırma tekniği ünlü isimlere de uygulandı. İşte ünlülerin yaşlı halleri...

Sosyal medyada yeni akım: İşte ünlülerin yaşlı halleri

Sıla Gençoğlu

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Sosyal medyada yeni akım: İşte ünlülerin yaşlı halleri

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Sosyal medyada yeni akım: İşte ünlülerin yaşlı halleri

Demet Akalın

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Sosyal medyada yeni akım: İşte ünlülerin yaşlı halleri

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