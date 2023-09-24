Sosyal medyanın ''cosplayer'' fenomeni milletvekili oluyor

Perfil’de Giselle Leclercq’ın yazısında yer olan kısımda ise, ‘43 yaşındaki bu kadın viral ve etkileyici içeriklerin nasıl oluşturulacağını biliyor ve görülmek için sınırları zorlamaya hazır. Asıl soru ise sunabileceği başka bir şeyin olup olmadığı’ şeklinde Lady Lemon takma ismiyle tanınan milletvekili olmaya hazırlanan Lilia Lemoine Arjantin basınında oldukça popüler hale geldi.