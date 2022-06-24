Sosyal medyayı karıştırdı: Aleyna Tilki'den arabada bikinili poz

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla, adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde kendinden geçerek çılgınca dans etmişti. Dansıyla sosyal medyanın gündemine bir anda oturan Tilki, sık sık paylaşımlarıyla da gündem oluyor.