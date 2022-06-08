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  4. Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz!

Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz!

Acun Ilıcalıile yaptığı evlilikle adını duyuran ve 2018 senesinde ayrılan Şeyma Subaşı, yaptığı iç çamaşırlı paylaşım ile gündeme geldi.

Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz! - Resim: 1

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz! - Resim: 2

Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi'yle ayrıldığını duyurmuştu.

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Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz! - Resim: 3

Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz! - Resim: 4

Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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