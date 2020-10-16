Sosyal medyayı sallayan sahne!
Kanal D'nin son bombası Sadakatsiz dizisi 2. bölümü ile ekrana geldi. Reytingleri alt üst eden dizinin son bölümündeki bir sahne ise bu kadar olmaz dedirtti. Asya'nın eşinin sevgilisi Derin'e idrar testi yapmasını seyirci fena ti'ye aldı, sosyal medya karıştı.
Kanal D'nin sona sakladığı dizisi Sadakatsiz ilk bölümü olmaz denileni yapmış ve karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reyting listesinin zirvesine adını yazdırmayı bilmişti. 2. bölümü ile de ekranda fırtınalar estiren dizinin bir sahnesi ise günün konusu oldu seyirci fena kafa buldu!
Başrollerinde yıllara inat güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Cansu Dere (Asya) ekranların sevilen ve yakışıklı yüzü Caner Dindoruk (Volkan), Mucize Doktor kadrosundan çıkarılan Özge Özder (Derya) ve usta oyuncu Burak Sergen'in olduğu Sadakatsiz dizisi son bölümü ile de günü zirvede bitirdi.
Evli olan ve eşi Volkan tarafından aldatılan Asya'nın intikam hikayesinin anlatıldığı dizi BBC Studios’un 8 bölümden oluşan kısa dizisi ‘Doctor Foster’ın Türkiye uyarlaması. 2. bölümü ile ekrana gelen dizideki bir sahne izleyiciye yuh çektirdi bu detay nasıl gözden kaçar dedirtti.