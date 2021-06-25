Sosyetik güzel eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi
Sosteye dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Seda Parseker dünya evine girdi. Seda Parseker, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile nikah masasına oturdu.
Snob Magazin'in haberine göre, Seda Parseker ve Nzonzi sessiz bir şekilde Fransa'da düzenlenen nikah masasına oturdu ve nikaha sadece özel davetliler katılabildi. Fakat nikahta çekilen bir görüntü ortaya çıktı.
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Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta Steven Nzonzi ve Seda Parseker'in hiç fotoğraf paylaşmadığı ortaya çıktı. Haberin yayılmamasını isteyen çift poz vermekten çekindiği iddia edildi.
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Nikah davetine katılanlardan fotoğraf çekmemelerini rica eden çift bu konuya dikkat ederek sosyal medyada yayılmasını istemedi. Seda Parseker ile Nzonzi daha önce 2019 senesine İstanbul'da birlikte görüntülenmişti.
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Sosyetik güzel Seda Parseker'in adı da daha önce Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi futbolcularla anılmıştı.
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