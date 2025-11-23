Söylentiler doğru çıktı: Kral Kaybederse dizisi final yapıyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisinin final yapacağı konuşuluyordu. Dizinin son fragmanıyla birlikte final söylentileri netlik kazandı.
Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse dizisinin final yapacağı konuşuluyordu.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizide hikâyede yapılan değişiklikler ve senaryoya yeni karakterlerin eklenmesi, bu iddiaları daha da güçlendirmişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş "Kral Kaybederse bitiyor. İki haftadır bu konu gündemdeydi. Netleşmedi deniyordu. Nihayet netleşmiş" bilgisini paylaştı.
Dizinin son fragmanında “son üç bölüm” ifadesine yer verilmesiyle final kararı izleyiciyle paylaşılmış oldu. Final haberinin ardından seyirciler sosyal medya platformu X’te tepkilerini dile getirdi.
