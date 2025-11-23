  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Söylentiler doğru çıktı: Ekranların iddialı dizisi final yapıyor

Söylentiler doğru çıktı: Kral Kaybederse dizisi final yapıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisinin final yapacağı konuşuluyordu. Dizinin son fragmanıyla birlikte final söylentileri netlik kazandı.

Söylentiler doğru çıktı: Kral Kaybederse dizisi final yapıyor - Resim: 1

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse dizisinin final yapacağı konuşuluyordu. 

1 / 6
Söylentiler doğru çıktı: Kral Kaybederse dizisi final yapıyor - Resim: 2

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizide hikâyede yapılan değişiklikler ve senaryoya yeni karakterlerin eklenmesi, bu iddiaları daha da güçlendirmişti. 

2 / 6
Söylentiler doğru çıktı: Kral Kaybederse dizisi final yapıyor - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş "Kral Kaybederse bitiyor. İki haftadır bu konu gündemdeydi. Netleşmedi deniyordu. Nihayet netleşmiş" bilgisini paylaştı. 

3 / 6
Söylentiler doğru çıktı: Kral Kaybederse dizisi final yapıyor - Resim: 4

Dizinin son fragmanında “son üç bölüm” ifadesine yer verilmesiyle final kararı izleyiciyle paylaşılmış oldu. Final haberinin ardından seyirciler sosyal medya platformu X’te tepkilerini dile getirdi.

4 / 6