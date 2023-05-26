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Spice Girls geri dönüyor

Uzun zamandır bir araya gelmesi beklenen Spice Girls grubu sonunda tamamlanıyor.

Spice Girls geri dönüyor - Resim: 1

90'lı yılların ünlü müzik grubu Spice Girls'ten hayranlarına güzel haber... Mel B, eski grup arkadaşı Victoria Beckham'ın henüz gizli tutulan bir projeyle Spice Girls'e yeniden katılacağını söyledi.

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Spice Girls geri dönüyor - Resim: 2

Grup üyeleri Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da, moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.

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Spice Girls geri dönüyor - Resim: 3

Ancak, Daily Mail’in haberine göre, Mel B (47), “beş kızın hepsinin”, 11 yılın ardından ilk kez birleşeceğine söz verdi.

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Spice Girls geri dönüyor - Resim: 4

Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde ikonik bir performans için bir araya geldi.

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