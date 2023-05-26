Spice Girls geri dönüyor
Uzun zamandır bir araya gelmesi beklenen Spice Girls grubu sonunda tamamlanıyor.
90'lı yılların ünlü müzik grubu Spice Girls'ten hayranlarına güzel haber... Mel B, eski grup arkadaşı Victoria Beckham'ın henüz gizli tutulan bir projeyle Spice Girls'e yeniden katılacağını söyledi.
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Grup üyeleri Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da, moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.
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Ancak, Daily Mail’in haberine göre, Mel B (47), “beş kızın hepsinin”, 11 yılın ardından ilk kez birleşeceğine söz verdi.
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Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde ikonik bir performans için bir araya geldi.
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