Spiker Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy evlendi

İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah ve düğün törenine başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.