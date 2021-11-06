Squid Game koltuğunu kaptırdı! İşte Netflix'te en çok izlenen yapım
Yayınlandığı günden bu yana Netflix Türkiye’de ilk sıradaki konumunu koruyan Squid Game, yerini Hırsızlar Ordusu filmine bıraktı.
Yayınlandığı günden bu yana dünya çapında 110 milyondan fazla insana ulaşan, gelmiş geçmiş en çok izlenen diziler arasına giren Squid Game'in zirve yarışı sona erdi.
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Güney Kore yapımı hayatta kalma temalı Squid Game dizisi artık Netflix Türkiye'nin Top 10 listesinde değil.
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Squid Game dizisinin Netflix platformundaki birinciliği 'oy çokluğuyla' sona erdi. 17 Eylül’de izleyici karşısına çıkan Güney Kore dizisini ilk 28 gününde 132 milyon kullanıcının en az 2 dakika izlediği açıklanmıştı.
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Bir yılda iki sezonu yayınlanan Fransız yapımı gerilim dizisi Lupin’i geride bırakan Squid Game, kısa sürede 90’dan fazla ülkede zirveye yerleşmişti.
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