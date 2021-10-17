Squid Game'in Netflix’e kazandıracağı para dudak uçuklattı
Türkiye'de de izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game Netflix'e ortalama ne kadar kazandıracağı belirlendi.
Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak platformun en popüler içeriği olmuştu.
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Tüm dünyada gündem olan dizinin Netflix’e sağlayacağı ortalama gelir açıklandı.
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Bloomberg’in haberine göre, Netflix yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor.
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Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ederken, dizinin başarısını da gözler önüne seriyor.
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