Squid Game'in yaratıcısı müjdeli haberi verdi

Los Angeles'ta bir gösterim ve soru-cevap etkinliğine katılan Hwang, "İkinci sezon için çok fazla baskı, çok fazla talep ve çok fazla sevgi vardı. Bu yüzden neredeyse bize başka seçenek bırakmadığınızı hissediyorum ama gerçekten ikinci bir sezon olacağını söyleyeceğim. Şu an kafamda. Şu anda planlama sürecindeyim” dedi.