Squid Game'in yaratıcısı müjdeli haberi verdi
Netflix'in popüler Güney Kore dizisi "Squid Game"in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk dizisinin devam sezonu hakkında açıklama yaptı.
Netflix'in Güney Kore yapımı popüler dizisi "Squid Game"in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin yeni sezonu hakkında konuştu.
Los Angeles'ta bir gösterim ve soru-cevap etkinliğine katılan Hwang, "İkinci sezon için çok fazla baskı, çok fazla talep ve çok fazla sevgi vardı. Bu yüzden neredeyse bize başka seçenek bırakmadığınızı hissediyorum ama gerçekten ikinci bir sezon olacağını söyleyeceğim. Şu an kafamda. Şu anda planlama sürecindeyim” dedi.
Beyazperde'nin haberine göre, "Squid Game" devamı hakkında herhangi bir somut ayrıntı vermek için henüz çok erken olduğunu belirten Hwang, başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin ana karakter Seong Gi-hun olarak geri döneceğini söyledi.
Hwang, "Bence bunun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken. Bu yüzden söz veriyorum, Gi-hun geri dönecek. Dünya için bir şeyler yapacak" ifadelerini kullandı.