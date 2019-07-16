Stranger Things yeni sezonuyla rekor kırdı

15 BİN TWEET ATILDI

Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan dizi, yayınlandığı gün ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer almayı başardı.



Buna göre, dizinin yayınlandığı gün Türkiye’de bulunan 13 bini aşkın Twitter kullanıcısı, diziyle ilgili 15 bin 700 adet tweet attı. Bu tweetler 46 milyon kişiye ulaştı ve 53 milyon adet etkileşim aldı.