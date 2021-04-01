Stranger Things yıldızının ilginç set alışkanlığı!
Netflix'te yayınlanan Stranger Things dizisiyle ünlenen Millie Bobby Brown'un çok ilginç bir set alışkanlığı ortaya çıktı.
Genç yaşında sinema ve dizilerin aranılan ismi haline gelen yıldız Millie Bobby Brown, setteki ilginç davranışlarıyla bir kez daha gündeme geldi.
2019 yapımı Godzilla II: Canavarlar Kralı'ndaki (Godzilla: King of Monsters) Madison Russell karakterine yeniden hayat vererek gişe rekorları kıran filmin devamı niteliğindeki Godzilla Vs Kong projesinde başrol oynayan Bobby'in setteki davranışlarını çalışma arkadaşları ifşa etti.
Metro gazetesine konuşan oyuncular Brian Tyree Henry ve Julian Dennison, Brown'ın çekimler arasında şarkı söylediğini ve bazen köpek taklidi yaptığını söyledi.
'ENERJİYE İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA HAVLIYOR'
Henry, "Çekimler arasında kelimenin tam anlamıyla avazımız çıktığı kadar bağırarak şarkı söyledik. Çok eğlenceliydi. Havlamayı da seviyor" dedi.