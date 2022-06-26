Sude Burcu bikinili pozuyla nefes kesti! ''Mert Öcal çok şanslı''
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor ile ünlenen tekvandocu Sude Burcu, tatil pozuyla sosyal medyayı salladı.
Sporcu bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi plates eğitmeni, 2 kız kardeşi de kendi gibi tekvandoda kariyer yaptı.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor.
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Aynı zamanda zumba eğitmenliği yapan güzel isim 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
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Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Sude'nin hayatı, 2019 yılında Acun Ilıcalı'dan gelen Survivor teklifiyle değişti.
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