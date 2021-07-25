Şükran Ovalı'dan plaj stili için dudak uçuklatan rakam!
Ege sahillerinde kızı ve kendisi gibi oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatil yapan Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı.
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Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, Gözde Seda Altuner'e peş peşe pozlar verdi. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Haberim yok ki ful doğal" notunu düştü.
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6 BİN TL'LİK MAYO
Posta'nın haberine göre; Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun ünlü bir markaya ait olan mayoya 6 bin TL verdiği öğrenildi.
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