Sunduğu temizlik programıyla ünlenmişti: Kadir Ezildi'nin son halini görenler tanıyamadı

Kadir Ezildi, babasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı, yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi..."