''Sünnet derisi'' itirafıyla olay olmuştu! Selen Görgüzel: Hamdi beni silmiş
eçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalayan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel önemli itiraflarda bulundu.
2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.
ELEKTRİK ÇARPTI!
Şu sıralar işleri nedeniyle İstanbul-Bodrum arası mekik dokuyan Görgüzel, önce gün Yalıkavak'ta görüntülendi.
Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor" dedi.
"HAMDİ BENİ SİLMİŞ"
Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." açıklamasını yapmıştı.