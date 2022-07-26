''Sünnet derisi'' itirafıyla olay olmuştu! Selen Görgüzel: Hamdi beni silmiş

"HAMDİ BENİ SİLMİŞ"

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." açıklamasını yapmıştı.