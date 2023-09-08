Süreyya Yalçın'ın altın kaplama elbisesi olay oldu
Son dönemde verdiği kilolarla aşırı zayıflayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın bu sefer de altın kaplama kıyafetiyle gündemde.
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, son dönemde bir deri bir kemik haliyle dikkat çekiyor, aşırı zayıflığıyla sık sık gündem olan Yalçın bu defa bir davete katıldığı elbisesiyle çok konuşuldu.
1 / 16
Altın kaplama üzerine elmas ve yakut taşlarla işlenen bir elbise giyen Yalçın'ın büstiyeri için ödedi para ortaya çıktı.
2 / 16
Pınar Kerimoğlu imzası taşıyan bu elbise tam tamına 3 milyon TL. Sosyetik ismin milyonlarca liralık elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Yalçın'ın zayıflıktan dolayı kıyafeti taşıyamadığını söylerken bir kısım da çok yakıştırdı.
3 / 16
Süreyya Yalçın altın kaplama elbisesinin fiyatı da çok fazla bulundu. Sosyal medyada; 'Bunlar nasıl paralar?', 'Abartı değil mi?', 'Serveti ne kadar?' gibi yorumlar yapıldı.
4 / 16