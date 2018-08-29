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  3. 29 Ağustos 2018 12:28

Süreyya Yalçın'ın pırlanta kaplı iskelet maskesi olay oldu

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man festivali başladı. Ünlü isimlerden birçoğu, son yıllarda Türkler'in de yoğun ilgi gösterdiği festival için Amerika'ya uçtu.

Süreyya Yalçın'ın pırlanta kaplı iskelet maskesi olay oldu

Bu yıl düzenlenen Burning Man festivalinden ilk fotoğraflar Süreyya Yalçın'dan geldi.

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Süreyya Yalçın'ın pırlanta kaplı iskelet maskesi olay oldu

Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy gösterdi.

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Süreyya Yalçın'ın pırlanta kaplı iskelet maskesi olay oldu

Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Yalçın, Black Rock Çölü'nde Türk bayrağı taşıdığı görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Süreyya Yalçın'ın pırlanta kaplı iskelet maskesi olay oldu

Yalçın'ın fotoğraflarında photoshop kullanması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

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