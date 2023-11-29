Sürpriz aşk belgelendi... Milli futbolcu ile ünlü oyuncu el ele
A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aşkı belgelendi...
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Son olarak 'Ego' dizisinde seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk gönlünü A Milli Futbol takımımızın yıldızı Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı.
1 / 18
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftin evlenecekleri iddiaları gündemdeyken taze aşk pozları da paylaşıldı.
2 / 18
Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla adından söz ettirdi.
İkilinin Paris sokaklarında el ele yürüdükleri ve mutluluklarını sosyal medyada paylaştıkları görüldü. Bu paylaşımlar, hayranlarının büyük ilgisini çekti.
3 / 18
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, İtalya'nın ünlü Como Gölü'nde romantik bir tekne turu yaparken objektiflere yakalandı. Bu özel anlarını, 73 gün sonra sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
4 / 18