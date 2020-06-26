Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki ile buluştu
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla adını duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yemekte buluştu. İkilinin neden bir araya geldiği merak konusu oldu.
Genç şarkıcı, kendisine çok fazla oyunculuk teklifi geldiğini söyledi: “Devamlı oyunculuk teklifi alıyorum. Ama kendi yazdığım bir senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryo yazdım. Belki bir gün bir senaryomun yönetmenliğini Ferzan Özpetek yapar. Ben de oynarım.”
Tilki, karantina döneminde neleri özlediğini anlattı: “En çok sahneye çıkmayı özledim. Koronadan çok insan kaybettik, onun üzüntüsü çok büyük.”
KIYMET BİLMİYORMUŞUM
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre ünlü şarkıcı , koronavirüs sayesinde evrenin insanlara mesaj verdiğinden bahsetti: “Evren bize ‘Evinize kapanın, doğayı seyredin. Hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor, görün’ diyor.