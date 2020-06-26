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  3. 26 Haziran 2020 09:36

Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki ile buluştu

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla adını duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yemekte buluştu. İkilinin neden bir araya geldiği merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki ile buluştu

Genç şarkıcı, kendisine çok fazla oyunculuk teklifi geldiğini söyledi: “Devamlı oyunculuk teklifi alıyorum. Ama kendi yazdığım bir senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryo yazdım. Belki bir gün bir senaryomun yönetmenliğini Ferzan Özpetek yapar. Ben de oynarım.”

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Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki ile buluştu

Tilki, karantina döneminde neleri özlediğini anlattı: “En çok sahneye çıkmayı özledim. Koronadan çok insan kaybettik, onun üzüntüsü çok büyük.”

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Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki ile buluştu

KIYMET BİLMİYORMUŞUM
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre ünlü şarkıcı , koronavirüs sayesinde evrenin insanlara mesaj verdiğinden bahsetti: “Evren bize ‘Evinize kapanın, doğayı seyredin. Hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor, görün’ diyor.

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Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki ile buluştu

Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. Amerika’dayken çok yalnız başıma evde kalıyordum. Ayrıca bu süreçte hayata karşı çok fazla kıymet bilmiyormuşum onu anladım.”

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