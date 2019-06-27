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  3. 27 Haziran 2019 10:11

Survivior'da dokunulmazlığı kim kazandı ?

Survivor Türkiye Yunanistan'da son eleme öncesi dokunulmazlık oyuunu beyaz takım kazandı. Bugün gerçekleşecek ikinci dokonulmazlık sonrası Yusuf, Okay, Emre ve Bora arasından bir yarışmacı adaya veda edecek.

Survivior'da dokunulmazlığı kim kazandı ?

Dominik'te siyah ve beyaz takımın yarışmacıları 105. bölümde hafıza oyunu için karşı karşıya geldi. Hafıza oyununda Dalaka ve Okay eşleşti. Oyun sırasında, Dalaka sayıyı Okay'a vermedi. Afroditi ile karşı karşıya gelen Yusuf, oyun sırasında izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Survivor'un 105. bölümünde hafıza oyununu beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası finale daha fazla motive oldu.

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Survivior'da dokunulmazlığı kim kazandı ?

Survivor Türkiye Yunanistan yüz beşinci bölümde takımlar dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

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Survivior'da dokunulmazlığı kim kazandı ?

Final öncesi son elemenin yapılacağı ve bir Türk yarışmacının veda edeceği Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti.

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Survivior'da dokunulmazlığı kim kazandı ?

Her iki takımın yarışmacıları da dokunulmazlık oyununda performanlarıyla göz doldurdu. Dokunulmazlık oyununun siyah takım kazandı.

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