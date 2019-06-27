Survivior'da dokunulmazlığı kim kazandı ?
Survivor Türkiye Yunanistan'da son eleme öncesi dokunulmazlık oyuunu beyaz takım kazandı. Bugün gerçekleşecek ikinci dokonulmazlık sonrası Yusuf, Okay, Emre ve Bora arasından bir yarışmacı adaya veda edecek.
Dominik'te siyah ve beyaz takımın yarışmacıları 105. bölümde hafıza oyunu için karşı karşıya geldi. Hafıza oyununda Dalaka ve Okay eşleşti. Oyun sırasında, Dalaka sayıyı Okay'a vermedi. Afroditi ile karşı karşıya gelen Yusuf, oyun sırasında izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Survivor'un 105. bölümünde hafıza oyununu beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası finale daha fazla motive oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan yüz beşinci bölümde takımlar dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.
Final öncesi son elemenin yapılacağı ve bir Türk yarışmacının veda edeceği Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti.