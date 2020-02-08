Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri açıkladı.



