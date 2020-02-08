Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 16 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan Survivor 2020'de yarışacak isimleri açıkladı. İşte Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımı...
Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri açıkladı.
ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2020 Ünlüler takımında; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut yer alıyor.