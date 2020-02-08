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  3. 08 Şubat 2020 16:44

Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 16 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan Survivor 2020'de yarışacak isimleri açıkladı. İşte Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımı...

Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

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Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri açıkladı.

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Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2020 Ünlüler takımında; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut yer alıyor.

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Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

GÖNÜLLER TAKIMI
Survivor 2020 Gönülüler takımında ise şu isimler yer alıyor:

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