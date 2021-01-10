Survivor 2021 başladı! Acun Ilıcalı'nın ''köpek balığı'' şovu damga vurdu

Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla adaya gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip. Deniz aracının fiyatı 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu araç 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip.

