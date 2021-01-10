Survivor 2021 başladı! Acun Ilıcalı'nın ''köpek balığı'' şovu damga vurdu
TV8'in sevilen ve heyecanla beklenen Survivor 2021 yarışması dün akşam sevenleriyle buluştu. Acun Ilıcalı adaya köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla geldi. Görsel şölenin ardından birbirinden iddialı 22 yarışmacı baraka ve olta takımı ödülü için yarıştı.
Survivor Türkiye 2021'de büyük heyecan başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı adaya giderken Acun Ilıcalı da adaya ayak bastı. En merak edilenlerden biri Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl geleceğiydi.
Önce Türkiye'de üretilen motosiklete binen ve ekibini yoldan alan Ilıcalı daha sonra herkesi şoka uğrattı.
Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla adaya gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip. Deniz aracının fiyatı 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu araç 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip.