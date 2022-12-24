Survivor 2023 kadrosu açıklandı! İşte birbirinden ünlü 13 isim...
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak 13 ünlü ismi açıkladı. İşte Survivor 2023 kadrosu...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sene aklın da ön planda olacağı Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Oyuncudan şarkıcıya, mankenden fenomene birçok ünlü isim Survivor adasında birinci olmak için mücadele edecek.
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ACUN ILICALI SURVIVOR 2023 KADROSUNU AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Bugüne kadar Survivor adasına gidecek 13 isim açıklandı. İşte Survivor 2023 kadrosu...
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BERDAN MARDİNİ
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ÜMİT ERDİM
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