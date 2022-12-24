Survivor 2023 kadrosu açıklandı! İşte birbirinden ünlü 13 isim...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sene aklın da ön planda olacağı Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Oyuncudan şarkıcıya, mankenden fenomene birçok ünlü isim Survivor adasında birinci olmak için mücadele edecek.