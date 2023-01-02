Survivor 2023 yakında başlıyor: Survivor ünlüler ve fenomenler takımında kimler var?
Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın başlamasına sayılı günler kala kadrolar da tam olarak belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor için arama motorlarında araştırmalar devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanlarını paylaştı. Bu sene yeni bir formatla ekranlara gelmesi beklenen yarışmanın kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte, Survivor 2023 yayın tarihi…
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı MasterChef Türkiye ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından Survivor yeni sezonu başlayacak.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı arasında Survivor'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtım ile birlikte Survivor 2023 yayın tarihi netleşti.
Buna göre yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023, 15 Ocak tarihinde başlayacak.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak bütün yarışmacıları açıkladı. Takım kadrolarının yeni tanıtım fragmanları yayınlandı.
Böylece sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışmanın ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takımda yarışacak yarışmacıları belli oldu.
Yeni sezonda gönüllüler kadrosunda Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison yarışacak.
SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor'un yeni sezon ünlüler kadrosundaki isimler şöyle;
Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman