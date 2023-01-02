Survivor 2023 yakında başlıyor: Survivor ünlüler ve fenomenler takımında kimler var?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor için arama motorlarında araştırmalar devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanlarını paylaştı. Bu sene yeni bir formatla ekranlara gelmesi beklenen yarışmanın kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte, Survivor 2023 yayın tarihi…