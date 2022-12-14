Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı belli oldu
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak bir ismi daha açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başladı. Survivor 2023 kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak isimleri bir bir açıklamaya başladı.
"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Twitter hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu, kendisine başarılar diliyorum.." ifadelerini kullandı.
Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.
ÜMİT ERDİM SURVIVOR'DA
Sosyal medya hesabından Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.