Survivor 2023'ün kadrosuna katılan Cansu Tuman kariyeri ile dikkat çekti
Survivor yarışmasının 2023 kadrosunda yarışacak olan isimler belli olmaya devam ederken, isimlerden birisi olan Cansu Tuman kariyeri ile dikkat çekti.
Acun Ilıcalı, Cansu Tuman’ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığını duyurdu. Ilıcalı'nın açıklamasının ardından seyirciler Cansu Tuman hakkında merak ettiklerini araştırdı. Cansu Tuman kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte, detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda tv100’ün merakla takip edilen programı Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a konuk olan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2023 hakkında önemli açıklamalrda bulunmuştu.
“Survivor 2023’de kimler olacak? Survivor’da değişiklik olacak mı?” sorusuna yanıt veren ünlü yapımcı, “Survivor’da bu sene aklın ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir beceresi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.
Survivor 2023 kadrosunu yavaş yavaş açıklayan Acun Ilıcalı, yarışmanın ilk yarışmacısının Berdan Mardini olduğunu açıklamıştı. Yarışmanın ikinci bir ünlü ismi ise Ümit Erdim oldu.