Survivor 2023'ün kadrosuna katılan Cansu Tuman kariyeri ile dikkat çekti

“Survivor 2023’de kimler olacak? Survivor’da değişiklik olacak mı?” sorusuna yanıt veren ünlü yapımcı, “Survivor’da bu sene aklın ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir beceresi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.