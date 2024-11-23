Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu

Kadroda kimlerin olacağı henüz net değilken bazı eski yarışmacılar Survivor'da yer alıp almayacaklarını açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise yarışmacılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Seyircileri de bu suskunluk meraklandırdı.