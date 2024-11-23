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  4. Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu

Bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu.

Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu - Resim: 1

Acun Medya tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2025 için geri sayım başladı. 

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Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu - Resim: 2

Kadroda kimlerin olacağı henüz net değilken bazı eski yarışmacılar Survivor'da yer alıp almayacaklarını açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise yarışmacılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Seyircileri de bu suskunluk meraklandırdı.

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Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu - Resim: 3

ESKİ YARIŞMACI SURVİVOR'DA
Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu.

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Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu - Resim: 4

Canbeldek, sosyal medya hesabında "Survivor" diyerek haberi takipçilerine duyurdu.

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