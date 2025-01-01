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Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2025'te yarışan isimlerin haftalık ne kadar kazanacağı belli oldu.

Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2025 All Star-Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ekrana gelecek. Survivor 2025'e katılan isimlerin maaşları ortaya çıktı. 

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Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı - Resim: 2

İşte Survivor All-Star 2025 yarışmacılarının haftalık ücretleri...

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Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı - Resim: 3

Adem Kılıçcı: 125 bin TL

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Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı - Resim: 4

İsmail Balaban: 120 bin TL

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