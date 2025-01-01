Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2025'te yarışan isimlerin haftalık ne kadar kazanacağı belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2025 All Star-Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ekrana gelecek. Survivor 2025'e katılan isimlerin maaşları ortaya çıktı.
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İşte Survivor All-Star 2025 yarışmacılarının haftalık ücretleri...
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Adem Kılıçcı: 125 bin TL
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İsmail Balaban: 120 bin TL
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