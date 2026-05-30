Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2026'da büyük finale haftalar kala adaya veda eden isim belli oldu. 29 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere, Murat Arkın ve Can Berkay Ertemiz eleme potasında düelloya çıktı. Nefes kesen gecenin sonunda bir yarışmacı hayallerine veda etti. İşte elenen isim ve son 8'e kalanlar...
TV8'de izleyiciyle buluşan Survivor 2026'da 19 Haziran'daki büyük final öncesi heyecan giderek artıyor. Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren dört kritik isim adada kalabilmek için düello alanında karşı karşıya geldi.
Eleme potasında yer alan Sercan, Nagihan, Murat ve Can Berkay arasında oynanan düellonun ilk turunda eşleşmeler netleşti. Nagihan ile Can Berkay, Sercan ile de Murat Arkın parkurda kozlarını paylaştı. İlk turun kazananları Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere oldu ve adada kalmayı garantiledi.
Final turunda ise Can Berkay Ertemiz ve Murat Arkın arasında adeta bir güç savaşı yaşandı. İki turluk seride rakibine karşı üstünlük kuran Murat Arkın, parkurdan 10-3 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Survivor 2026 hayallerine veda eden isim Can Berkay Ertemiz oldu.
Adaya veda ederken duygusal bir konuşma yapan Can Berkay Ertemiz, yarışmanın kendisine kattığı olgunluğa değindi. Ertemiz, "Ben buraya 24 yaşında geldim, 25 yaşına burada girdim. Ama sanki 30 yaşında gibiyim. Burası bana çok büyük deneyim kattı, bunun için bana yol açan herkese çok teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Katmanlı ve çok uzun bir yoldu. Sanki 5 sene geçti gibi oldu" dedi.
Can Berkay'ın elenmesiyle birlikte Survivor 2026'da çeyrek final öncesi son 8'e adını yazdıran isimler şunlar oldu:
Mert Nobre
Nagihan Karadere
Murat Arkın
Nefise Karatay
Sercan Yıldırım
Deniz Çatalbaş
Sude Demir
Ramazan Sarı