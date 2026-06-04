Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu
TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında, bireysel dokunulmazlıkların başlayacağı büyük final öncesi son eleme heyecanı yaşandıNagihan Karadere, Deniz, Sude ve Murat Arkın'ın yer aldığı zorlu eleme potasında rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk hayallerine veda eden isim de belli oldu.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da finale doğru gidilirken adaya veda eden isim Sude oldu.
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Nagihan, Deniz ve Murat Arkın'ın da bulunduğu eleme potasında son düelloya kalan Sude, nefes kesen mücadelede Deniz'e 8-7 yenilerek elendi.
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Haber3com'un derlediği bilgilere göre 3 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan ve tansiyonun bir an olsun düşmediği gecede, yarışmacılar adada kalabilmek için yeteneklerini sonuna kadar zorladı.
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Güç, denge ve isabetli atış becerilerinin ön planda tutulduğu, 10 puana ulaşan ismin potadan kurtulduğu ilk turdaki düello eşleşmeleri Deniz-Nagihan ve Murat-Sude şeklinde gerçekleşti.
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