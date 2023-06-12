Survivor adasına yarı finalde veda eden isim belli oldu
Survivor 2023'te Dominik'te son oyun dün akşam oynandı. İstanbul yarı finaline kalabilmek için mücadele eden Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür arasından hem yarışmaya hem de hayallerine veda eden isim belli oldu.
Survivor 2023'te Dominik'te son oyun dün akşam oynandı. Dün akşam son parkur oyununda mücadele eden Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür İstanbul'a yarı finalist olarak gelebilmek için ter döktü.
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Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu.
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Dominik'ten yapılan son oylamada Ertuğ ve Özgür için sms oylamasına çıkıldı.
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Daha az sms oyunu alan yarışmacı Survivor 2023'ü dördüncü olarak bitirdi.
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