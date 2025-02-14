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  4. Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza!

Survivor Adası'nda Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve artık yarışma heyecanından çıkan tartışma ve kavgalarla anılan Survivor yarışmasında bu sefer de Almeda ile Sevgi birbirine girdi. Almeda rakibinin boğazına yapıştı, oyun alanı savaş meydanına dönüştü...

Survivor Adası'nda Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı - Resim: 1

TV8 ekranlarında artık bir ekran klasiği haline gelen ancak son yıllarda çıkan kavgalar ve yaşanan skandallarla gündemde olan Survivor adası bir kez daha karıştı.

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Survivor Adası'nda Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı - Resim: 2

Survivor'da bu sefer kadın yarışmacılar birbirine girdi, oyun alanı savaş meydanına döndü.

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Survivor Adası'nda Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı - Resim: 3

Programın başından beri birçok kez rakipleriyle tartışmalar yaşayan Almeda, bu kez de Sevgi'yle kavga etti.

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Survivor Adası'nda Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı - Resim: 4

Almeda ile Sevgi arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik fiziksel temasla devam etti.

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