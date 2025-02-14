Survivor Adası'nda Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
TV8 ekranlarında yayınlanan ve artık yarışma heyecanından çıkan tartışma ve kavgalarla anılan Survivor yarışmasında bu sefer de Almeda ile Sevgi birbirine girdi. Almeda rakibinin boğazına yapıştı, oyun alanı savaş meydanına dönüştü...
TV8 ekranlarında artık bir ekran klasiği haline gelen ancak son yıllarda çıkan kavgalar ve yaşanan skandallarla gündemde olan Survivor adası bir kez daha karıştı.
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Survivor'da bu sefer kadın yarışmacılar birbirine girdi, oyun alanı savaş meydanına döndü.
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Programın başından beri birçok kez rakipleriyle tartışmalar yaşayan Almeda, bu kez de Sevgi'yle kavga etti.
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Almeda ile Sevgi arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik fiziksel temasla devam etti.
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