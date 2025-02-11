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  4. Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu

Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması için günlerdir konuşulan Adem Kılıçcı - Çılgın Sedat kavgası sonunda ekranlara geldi ve Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu.

Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu - Resim: 1

Ekranlara bu sezona da yarışma heyecanından çok yaşanan kavgalarla ve tartışmalarla damgasını vuran Survivor All Star 2025'te ortalık fena karıştı.

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Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu - Resim: 2

Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında fiziksel temasa varan kavgaya dair "sansürlenmiş" görüntüler günlerdir gündemdeydi.

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Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu - Resim: 3

Survivor'da Adem'in Sedat’a önce bağırdığı görüldü. Adem’in, Sedat’a “Pişmiş pişmiş gülüyorsun.” sözleriyle çıkışmasının ardından, Sedat da “Ne gülmesi be, ne güleceğim.” yanıtını verdi ve olanlar oldu.

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Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu - Resim: 4

İşte ne olduysa bu diyaloglardan sonra oldu ve ortalık bir anda karıştı. Adem Sedat'ın üstüne yürürken ikili arasında fiziksel temas da yaşandı.

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