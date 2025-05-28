Survivor adasında herkesi şaşırtan gelişme: Kimse bunu beklemiyordu!
Bu sezon da her hafta yaşanan tartışmalar, skandallar ve kavgalarla gündem olan Survivor'da dün akşam Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz ve Adem Kılıçcı arasındaki eleme mücadelesini kaybederek adaya veda eden isim herkesi şaşırttı.
Survivor 2025'in son bölümünde izleyenleri ekran başına kilitleyen bir eleme mücadelesi vardı.
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Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Adem Kılıçcı ve Sema Aydemir’in eleme adayı olarak ter döktüğü gecede eleme düellosunda kazananlar belli olurken, yarışmaya veda eden isim herkesi şaşırttı.
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Eleme gecesinde Adem Kılıçcı ile Aycan Yanaç arasındaki ilk turu Adem kazandı. Hikmet Tuğsuz ise Sema Aydemir’i geride bırakarak Survivor’a devam etme hakkı elde etti.
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Finalde karşılaşan Aycan ve Sema’nın mücadelesini Aycan kazanırken, Sema Aydemir yarışmaya veda etti.
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